Росія погрожує Україні "жорсткими діями у відповідь" через екіпаж "Норду"

За версією російської сторони, відбувається «насильницьке примушення до українського громадянства».

Росія вимагає від української сторони знехтувати національним законодавством і пустити моряків із затриманого риболовецького судна «Норд» до анексованого Криму.

Про це йдеться в заяві російського МЗС.

«19 квітня у київському аеропорту "Жуляни" представники прикордонної служби України в черговий раз не пропустили рибалок - громадян Росії, які показали російські паспорти, на авіарейс до Мінська. Їхні документи під надуманим приводом були вилучені, а на моряків складені протоколи про адміністративне порушення. Хоча раніше в той же день і з того ж аеропорту на Батьківщину через Мінськ за російськими паспортами вилетіли два члени екіпажу судна "Норд", – йдеться в повідомленні.

За версією російської сторони, відбувається «насильницьке примушення до українського громадянства» і створюється «неможливість вільно покинути Україну», що «грубо порушує основоположні права людини, суперечить цивілізованим нормам міжнародних відносин».

Читайте такожУ МЗС РФ поскаржились на утримування "в заручниках" екіпажу судна "Норд"

«Вимагаємо припинити знущатися над російськими громадянами і дати їм можливість, нарешті, безперешкодно повернутися додому, до своїх сімей. Наше терпіння не безмежне. Залишаємо за собою право на жорсткі дії у відповідь», – заявили в МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники в Азовському морі затримали риболовецьке судно «Норд». У Держприкордонслужбі заявили, що члени команди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Судно, зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим, йшло під прапором РФ. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб. У всіх були паспорти громадян РФ.

Судно з екіпажем було відконвойоване в порт Бердянська, 30 березня на судно було накладено арешт. На затриманих членів екіпажу складено адмінпротоколи.

31 березня капітану «Норда» Володимиру Горбенку було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) Кримінального кодексу України.

7 квітня у Держприкордонслужбі поінформували, що вночі члени екіпажу судна «Норд» спробували залишити територію України через пункт пропуску «Гоптівка» на Харківщині. Моряків намагалися вивезти до РФ автомобілями з дипломатичними номерами представники Генерального консульства Росії. Під час прикордонного контролю моряки замість паспортних документів пред’явили посвідки на повернення до РФ. На них склали адмінпротоколи та повернули в Україну.

Уночі 9 квітня члени екіпажу судна намагалася перетнути адмінмежу через пункт пропуску «Чонгар», але українські прикордонники знову їх не пропустили.

10 квітня Горбенку оголосили нову підозру – у незаконному зайнятті рибним промислом.

За інформацією ДПСУ, вранці 19 квітня двоє громадян України, члени екіпажу судна «Норд», обманним шляхом виїхали з України в Білорусь.