Турчинов розпорядився створити робочу групу з підготовки першого засідання нової ВР
Голова Верховної Ради 7-го скликання Олександр Турчинов розпорядився створити робочу групу з підготовки першого пленарного засідання нового парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це представник “Батьківщини” Сергій Соболєв повідмов журналістам перед початком консультацій щодо створення коаліції.
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“Вже є направлений лист від голови Верховної Ради щодо створення, нарешті, робочої групи з підготовки вже пленарного засідання. Ми щойно підписали такий лист. І зараз від нашої фракції я і Кожем'якін будемо представляти фракцію “Батьківщина” безпосередньо в цій робочій групі”, - сказав він.
За словами Соболєва, ключовим завданням є якнайшвидший початок роботи парламенту.
На сьогодні, зазначив Соболєв, необхідно ухвалити “ключові параметри законодавчих ініціатив”.
Крім того, він зауважив, що “ми полегшили роботу коаліції, ми заявили, що кадрових претензій у нас немає”. “Тому в цьому плані повинні домовитися між собою дві ключові фракції: фракція “Блоку Петра Порошенка” і “Народний фронт”, - сказав Соболєв.
Таким чином, вважає він, ці дві останні перепони необхідно зняти якнайшвидше і розпочати роботу парламенту у 20-х числах листопада.