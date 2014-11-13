Турчинов розпорядився створити робочу групу з підготовки першого засідання нової ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник “Батьківщини” Сергій Соболєв повідмов журналістам перед початком консультацій щодо створення коаліції.

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“Вже є направлений лист від голови Верховної Ради щодо створення, нарешті, робочої групи з підготовки вже пленарного засідання. Ми щойно підписали такий лист. І зараз від нашої фракції я і Кожем'якін будемо представляти фракцію “Батьківщина” безпосередньо в цій робочій групі”, - сказав він.

За словами Соболєва, ключовим завданням є якнайшвидший початок роботи парламенту.

На сьогодні, зазначив Соболєв, необхідно ухвалити “ключові параметри законодавчих ініціатив”.

Крім того, він зауважив, що “ми полегшили роботу коаліції, ми заявили, що кадрових претензій у нас немає”. “Тому в цьому плані повинні домовитися між собою дві ключові фракції: фракція “Блоку Петра Порошенка” і “Народний фронт”, - сказав Соболєв.

Таким чином, вважає він, ці дві останні перепони необхідно зняти якнайшвидше і розпочати роботу парламенту у 20-х числах листопада.