Онищенко згоден передати "плівки" з голосом Порошенка на експертизу НАБУ

На записі Онищенко і людина з голосом Порошенка обговорюють "договірняк" з екс-міністром екології Миколою Злочевським щодо закриття кримінальних справ проти нього.

Олігарх-втікач і нардеп Олександр Онищенко, який опублікував аудіо плівки про "договорняки" президента Петра Порошенка щодо участі у злочинній схемі екс-міністра екології Миколи Злочевського, заявив, що готовий надати записи на експертизу НАБУ.

Про це Онищенко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Уважно вивчив контраргументи провладних піарників щодо скандалу з плівками. "Записи" з голосом президента це фейк, кажуть вони. Рік тому ці ж люди розповідали, що плівок взагалі немає. А плівки з нібито голосом Курченка і Саакашвілі на експертизу так ніхто і не віддав. Хоча всі просили. Фігурант скандалу Саакашвілі просив. Наполягав. А Порошенко мовчить. Як і не було нічого. Я прошу. Беріть плівку на експертизу. Більше того, хочу заявити, що готовий надати НАБУ, чи хто там сміливий, оригінал запису для експертизи. І пристрій, що хочете. Всіляко відкритий до співпраці у делікатній темі", - пише Онищенко.

На записі Онищенко і людина з голосом Порошенка обговорюють "договірняк" з екс-міністром екології Миколою Злочевським щодо закриття кримінальних справ проти нього.

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У прес-службі адміністрації президента України це вважають "фейком".

А в НАБУ заявили, що готові вивчити записи Онищенко "в межах своєї компетенції" за умови отримання оригіналів записів.