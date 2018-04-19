Нардеп-утікач Онищенко опублікував запис "розмови Порошенка" про торги по Злочевському, в АП назвали її фейком

14:35, 19 квітня 2018
Політика
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Опубліковані свіжі записи скандальних плівок &quot;Онищенка&quot; / &quot;Страна.юа&quot;

Запис опублікував канал NewsOne в ефірі програми "Український формат".

У чому суть:

На плівках запис розмови з нібито Порошенком про закриття справи проти екс-міністра екології Миколи Злочевського. Злочевський очолював Міністерство екології та природних ресурсів України з липня 2010 року по квітень 2012 року. Його підозрювали в незаконному збагаченні, зловживанні службовим становищем та заволодінні бюджетними коштами. В кінці 2014 року його виїхав з України після того, як отримав статус підозрюваного. 10 жовтня 2016 року Міністерство внутрішніх справ зняло Злочевського з розшуку на прохання ГПУ.

Розмова починається з питань нібито Порошенко про відпочинок Онищенка Далі "президент" зацікавився питанням "Юлі" (фамилиия не вказана). Він запитав: "Як там Юля?". Онищенко сказав, що вона відпочиває.

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"Вона продовжує "мутити" проти мене. Мені тут інформацію приносять", - говорить людина з голосом Порошенко.

Онищенко відповів, що не думає, але запропонував влаштувати їм зустріч.

Після цього розмова перейшла на колишнього міністра екології часів Януковича Миколу Злочевського. Він займається газодобувним бізнесом і має значний вплив на ринок блакитного палива в Україні.

"У Дубаї зустрів Злочевського, він вже рік з Ігорем (Кононенко – ред.) вирішує питання. Не знаю, доходить до Вас чи ні все про їх домовленості. Злочевський попросив мене з Вами поговорити і зробити деякі пропозиції".

"Коли він зустрічається з Ігорем, то того цікавлять лише поставки газу на його підприємства. А Коля хоче вирішити питання глобально", – говорить "Онищенко".

Злочевський, як говорить нібито Онищенко, викупив "перспективну" компанію польського бізнесмена на прізвище Кульчик, який помер. Компанія видобуває 20 мільйонів кубічних метрів газу. Він також викупив компанію з гідророзриву (процедура для нафтових і газових родовищ).

Злочевський хоче підписати договори з "Нафтогазом" та іншими компаніями і ділити прибуток навпіл. Екс-міністр хоче зайти в Україну зі своєю західною компанією як інвестор, щоб платити рентний платіж за бізнес лише в 2%.

Злочевський також пропонує "Порошенкові" згорнути всі його борги, оформляти на його компанію всі газові активи, а головне - "ділити економіку 50/50".

"Так, Коля - хороший хлопець. Я подумаю, що можна зробити. Просто за нього останнім часом збудилися американці", - говорить нібито президент.

Онищенко запевняє людини з голосом, схожим на президентський, що США не будуть втручатися у справу, адже в бізнесі Злочевського вагому участь грає син сенатора Джо Байдена.

Потім нібито Порошенко каже, що за тиждень відповість за допомогою Злочевському, коли вирішить питання з "Юлею", яка ще не приїхала з відпочинку.

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Як пояснив Олександр Онищенко "Українській правді", він вирішив саме зараз опублікувати цей запис у зв'язку з презентацією своєї книги.

"І 9 місяців до виборів. Я поступово буду інші матеріали публікувати", – зазначив він. За його словами, далі буде цікавіше: "Це ягідки".

Коментарій Админістрації президента:

У Порошенка вже прооментували оприлюднення запису. Прес-секретар президента України Святослав Цеголко назвав фейком оприлюднені напередодні народним депутатом України Олександром Онищенком записи розмови з нібито главою держави Петром Порошенком про екс-міністра екології та природних ресурсів Микола Злочевський.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Цеголко сказав сьогодні журналістам.

«Позиція відома - фейки не потребують коментарів», - зазначив він, відповідаючи на запитання щодо оприлюднених записів.

Історія питання:

1 грудня 2016 року Онищенко заявив, що передав спецслужбам США «компромат» на президента України Порошенка. Депутат стверджував, що упродовж року записував свої розмови з главою держави на наручний годинник з диктофоном. Крім того, Онищенко звинуватив Адміністрацію президента у скуповуванні за готівку голосів у Верховній Раді, яке відбувалося через нього і кількох інших депутатів.

Згодом, 6 грудня, було оприлюднено аудіозапис розмови Онищенка нібито з народним депутатом Олесем Довгим. На ньому співрозмовники обговорюють схему звільнення від кримінальної відповідальності Онищенка. Довгий підтвердив, що двічі зустрічався з Онищенком за кордоном. Однак, за його словами, він просто переконував Онищенка співпрацювати зі слідством, компенсувавши завдані бюджету країни збитку.

9 лютого Онищенко через ЗМІ оприлюднив другу частину своїх записів розмов нібито українських високопосадовців. Він стверджував, що в записах звучить голос колишнього народного депутата Миколи Мартиненка. Запис опубліковано у виданні "Страна". Як заявляв Онищенко, Мартиненко виступив черговим посередником у переговорах між ним і президентом.

Онищенко заявив, що у нього є принаймні один запис розмови, під час якого президент України Петро Порошенко нібито погрожував йому кримінальними справами, "якщо дехто не буде голосувати за його закони".

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Теги: #Порошенко#Онищенко