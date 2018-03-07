Таким чином у майбутніх президентських виборах в РФ тільки один з кандидатів не знаходиться в базі сайту.

Кандидат в президенти РФ на майбутніх виборах Ксенія Собчак потрапила в базу сайту "Миротворець".

Як повідомляється на сайті "Миротворця", причиною стало "свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в окупований росією Крим", а також маніпулювання інформацією "з метою отримання політичних дивідендів".

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Також на сторінці "Миротворця" в Facebook відзначили, що тепер серед усіх кандидатів на пост президента РФ тільки один - Григорій Явлінський - не знаходиться в базі сайту.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Ксенія Собчак повідомила, що вона нібито звернулася в посольство України, щоб отримати дозвіл на в'їзд в Крим. Проте у Посольстві України в Росії це спростували.

Сьогодні стало відомо, що Собчак вже відвідувала окупований Крим у квітні 2014 року. У репортажі за підсумками поїздки вона називала Крим звільненою територією Російської Федерації, а Сімферополь – російським містом.