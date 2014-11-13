У «Батьківщині» вимагають визнати недійсним голосування в одній з в'язниць і СІЗО

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», причиною для позову є «невідповідність дійсному волевиявленню виборців, які проголосували в цьому окрузі». У позові сказано, що впродовж усього часу підрахунку голосів виборців у цьому окрузі лідером за кількістю голосів був діючий народний депутат Одарченко (ВО «Батьківщина»), а ситуація змінилася на користь його конкурента Олександра Співаковського («Блок Петра Порошенка»), коли «окружною виборчою комісією були прийняті протоколи від трьох спеціальних дільниць, які розміщалися у місцевому СІЗО, туберкульозній лікарні для засуджених та виправній колонії».

Одарченко і «Батьківщина» вважають, що на «всіх трьох дільницях були зафіксовані грубі порушення чинного законодавства. Так, у СІЗО та лікарні за кандидатів у мажоритарному окрузі проголосували більше 100 виборців, які не були зареєстровані в межах округу і які не мали права голосу за мажоритарного кандидата». У повідомленні також зазначається, що серйозні порушення були і в колонії, де контролювалось голосування адміністрацією установи.

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«Крім того, позивачі стверджують, що окружна та Центральна виборчі комісії проігнорували майже всі подані до них скарги. Фактично, розглянуто було лише дві із 30 поданих. При цьому ці дві скарги були задоволені, але жодних дій щодо поновлення порушених прав позивача не відбулося», - заявляють у прес-службі ВО «Батьківщина».

Розгляд справи в суді відбудеться 14 або 15 листопада.

Як повідомляв УНІАН, у 182-му окрузі на Херсонщині за результатами опрацювання 100% електронних протоколів лідирує кандидат від «Блоку Порошенка» Співаковський, за якого проголосували 21,6% виборців (14 тис. 039 голосів).

Найближчий суперник Співаковського, представник «Батьківщини Одарченко, набрав 21,34% або 13 тис. 865 голосів виборців.