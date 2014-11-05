Міліція розслідує понад 120 проваджень за фактами підкупу виборців

Про це УНІАН повідомили у Головному слідчому управлінні МВС України.

За інформацією з обласних ГУМВС, УМВС станом на 5 листопада у ході передвиборчої кампанії, голосування та встановлення результатів волевиявлення громадян на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня до Єдиного обліку заяв та повідомлень зареєстровано 3 тис. 890 заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, прямо чи опосередковано пов’язані з виборчим процесом.

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За цими зверненнями відкрито 403 кримінальних провадження, з яких 301 – у період проведення агітаційної кампанії (з 28.08.2014 до 26.10.2014) та 102 – за період голосування і встановлення результатів виборів (з 26.10.2014 до 03.11.2014).

Найбільше таких правопорушень зареєстровано у Києві (50), Донецькій (37), Одеській (31), Чернігівській (29), Харківській (29), Київській (24),Запорізькій (22), Дніпропетровській (21)та Житомирській (18) областях.

Серед них найбільше злочинів, пов’язаних з порушенням виборчого права громадян, стосуються підкупів виборців. За вчинення цих злочинів розпочато 124 кримінальних провадження. Найбільше фактів підкупу зареєстровано в Чернігівській (21), Одеській (13), Харківській (13), Запорізькій (12) областях та Києві (14).

З розпочатих у 9-ми кримінальних провадженнях особам повідомлено про підозру, з яких у 2-х – за фактами підкупу виборців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 жовтня, набув чинності Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян".

Відповідно до закону, посилено кримінальну відповідальність за підкуп виборця, учасника референдуму.