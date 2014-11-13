Міністр оборони Польщі: на Донбасі не сепаратисти, а регулярні війська РФ

Про це заявив міністр оборони Польщі Томаш Семоняк в інтерв'ю каналу Tvn24, передає "ЄвроПравда". "Ми стежимо за тим, що відбувається на сході України. Росіяни останнім часом дійсно активізувалися", - сказав Томаш Семоняк.

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"Ми говоримо про пряму військову присутність, а не про сепаратистів", - додав Томаш Семоняк.

Крім того, він зазначив, що офіційний державний кордон України знаходиться не під контролем української армії, і російська техніка і військові можуть безперешкодно його перетинати. Тому можна очікувати найближчим часом загострення конфлікту і провалу мінських домовленостей.

Також Томаш Семоняк зазначив, що більше довіряє інформації НАТО щодо активізації російських військ на кордоні, а не запереченню цього факту самими росіянами.

Нагадаємо, в останні дні в НАТО спостерігають перекидання в Україну російської військової техніки. У свою чергу США та ЄС висловили своє занепокоєння цим фактом.