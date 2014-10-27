Польща переміщує війська до східного кордону

Про це повідомив міністр оборони Польщі Томаш Семоняк, передає радіо "Свобода". За його словами, війська потрібні на сході через конфлікт у сусідній Україні.

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"Геополітична ситуація змінилася, і у нас виникла найбільша криза в області безпеки з часів холодної війни, і ми повинні зробити висновки з цього", - заявив Томаш Семоняк.

Він сказав, що принаймні у трьох військових баз на сході збільшиться особовий склад з нинішніх 30%, до 90% до 2017 року, на ці бази буде переміщена також і військова техніка. Міністр не вважає це рішення "нервовим або радикальним кроком", але через "ситуацію в Україні ми хотіли б бачити підрозділи на сході Польщі більш ефективними".

Хоча Польща вступила в НАТО в 1999 році, більша частина її 120-тисячної армії розміщується вздовж західного кордону країни.

Підрозділи, розміщені на сході, як, наприклад, частина ППО в Седльці, заповнені особовим складом тільки на 30%, а 100% поповнення передбачено тільки на випадок військових дій.