Раду Безпеки ООН збирають США через вторгнення в Україну російських військ - дипломати

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Зустріч скликали на прохання Сполучених Штатів Америки після повідомлень останніх днів про введення на Схід України російських військ, танків, артилерії й інших важких озброєнь, кажуть дипломати.

Сьогодні ж головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав підтвердив, що за останні два дні в НАТО спостерігали входження на територію східної України колон із російськими танками, артилерією, системами протиповітряної оборони і бойовими частинами.

За його словами, в НАТО на цей час іще не мають точної картини щодо кількості введених військ, наразі там говорять про спостереження численних військових колон.

Читайте такожЯценюк просить світ не страждати на "геополітичний дальтонізм"Попередніми днями про введення на Схід України російських військ і техніки заявляли українські силовики. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні теж повідомляла про спостереження великих колон військової техніки і важких озброєнь, що в’їжджали до захоплених наразі проросійськими сепаратистами територіях у частині Донбасу чи пересувалися на цих територіях, але не стала уточнювати, кому належить ця техніка.

Учора постійний представник України при ООН Юрій Сергеєв, який візьме участь у нинішній зустрічі, заявляв, що, на його думку, ООН необхідно терміново поінформувати про те, що Росія планує повномасштабне вторгнення в Україну. «Останні факти підтверджують це і не залишають сумнівів», – написав він у твітері.

Натомість у Росії назвали сьогодні заяви НАТО про введення в Україну військ Росії голослівними. Як заявив речник Міністерства оборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков, «за регулярним коливанням брюссельського повітря про нібито присутність російських збройних сил в Україні не було і немає ніяких фактів». Росія на всі докази перебування її військ і техніки на Сході України відповідає словами заперечення і стверджує, що не має до подій на Сході України ніякого стосунку, а всі військові сили на територіях частини Донбасу, захоплених наразі підтримуваними нею проросійськими сепаратистами, належать самим сепаратистам.

Нагадаємо, засідання РБ ООН щодо України почнеться сьогодні о 21:30 за Києвом.