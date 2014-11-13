Держдеп США: Бойовики агресивно наступають на територію, що належить Україні

Про це в ході брифінгу з журналістами заявила офіційний представник Держдепартаменту США Джен Псакі, повідомляє 112.ua.

"Бойовики на сході України інтенсифікували мінометні обстріли в районі донецького аеропорту і агресивно наступають на територію, що належить Україні", - заявила Псакі.

У той же час, на зауваження про те, що українські військові також ведуть інтенсивний вогонь по позиціях бойовиків, представник Держдепу підкреслила, що "Україна має право захищатися".

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"Ми воліємо, щоб припинення вогню тривало. Ми бачили постійні порушення Мінського протоколу Росією і її підопічними. НАТО і ОБСЄ повідомляють, що великі військові конвої поставлених Росією колон важкої військової техніки і танків рушили на передові позиції в місцях конфлікту", - сказала представник Держдепу.