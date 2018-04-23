Термінових дебатів не буде: у ПАРЄ відмовилися обговорювати незаконні вибори в Криму і отруєння Скрипаля

За словами Ар'єва, у деяких членів ПАРЄ давно є усталеною проросійська позиція.

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У ПАРЄ відмовили у запиті України щодо проведення термінових дебатів з приводу незаконних виборів президента Росії в окупованому Криму та інших аспектів політики РФ. Про це повідомив віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв в Facebook.

Раніше повідомлялося, що ПАРЄ збиралася розглянути порушення прав людини і незаконні вибори президента Росії в окупованому Криму. Це було зазначено у порядку денному ПАРЄ.

"Бюро ПАРЄ голосами лівих і соціалістів відмовило у проведенні термінових дебатів на запит Великобританії, України та інших на тему Солсбері, незаконних виборів у Криму ітд. Це все на тлі корупційного скандалу в ПАРЄ з фактами хабарництва та відвертого лобізму, оприлюдненими вчора", - йдеться в повідомленні.

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За словами Ар'єва, у деяких членів ПАРЄ давно є усталеною проросійська позиція.

Зазначимо, що днями з'ясувалося, що в ПАРЄ була група осіб, які «працювали» на користь Азербайджану.

Слідча група, створена Парламентською асамблеєю Ради Європи, підтвердила системний зовнішній вплив на документи і рішення ПАРЄ, а також системну діяльність окремих депутатів всупереч етичним стандартам.

Мова йде про підкупи з боку представників Азербайджану. Проблеми не обмежуються одною країною, однак через брак часу розслідування концентрувалася на ділі країни з найбільшою кількістю претензій.