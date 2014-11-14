За добу в боях з бойовиками поранено шістьох українських військових

Про це повыдомляэ прес-центр АТО.

Упродовж ночі бандити неодноразово вели мінометні обстріли аеропорту та наших позицій в н.п. Пескі. Напередодні вечором здійснили чергову спробу штурму аеропорту. Атака бандитів була відбита, стратегічний об’єкт залишається під контролем сил АТО.

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Напружена ситуація в районі траси Бахмутка. Там бойовики вели вогонь з РСЗВ БМ-21 Град по українським підрозділам, що дислокуються неподалік н.п. Трьохізбенка, Кримське, Донецький, Кряківка.

Сили АТО у відповідь знищують вогневі точки бойовиків, наносять адекватні вогневі удари по позиціям бандитів.

Не вщухають обстріли наших позицій на Дебальцевському плацдармі. Вночі бойовики вели артилерійські та мінометні обстріли в районі Нікішино, Міус та Чернухіно.

В боях, що тривали упродовж минулої доби, було поранено шістьох українських солдатів. Нині вони знаходяться в медичних установах, їм надана кваліфікована лікарська допомога.

Обстановка на півдні зони АТО стабільна та контрольована.