За добу в боях з бойовиками поранено шістьох українських військових
Намагаючись встановити контроль над Донецьким аеропортом бойовики зосередили свої дії на спробах знищити комунікацію між захисниками цього стратегічного об’єкту та основними силами АТО.
Про це повыдомляэ прес-центр АТО.
Упродовж ночі бандити неодноразово вели мінометні обстріли аеропорту та наших позицій в н.п. Пескі. Напередодні вечором здійснили чергову спробу штурму аеропорту. Атака бандитів була відбита, стратегічний об’єкт залишається під контролем сил АТО.
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Напружена ситуація в районі траси Бахмутка. Там бойовики вели вогонь з РСЗВ БМ-21 Град по українським підрозділам, що дислокуються неподалік н.п. Трьохізбенка, Кримське, Донецький, Кряківка.
Сили АТО у відповідь знищують вогневі точки бойовиків, наносять адекватні вогневі удари по позиціям бандитів.
Не вщухають обстріли наших позицій на Дебальцевському плацдармі. Вночі бойовики вели артилерійські та мінометні обстріли в районі Нікішино, Міус та Чернухіно.
В боях, що тривали упродовж минулої доби, було поранено шістьох українських солдатів. Нині вони знаходяться в медичних установах, їм надана кваліфікована лікарська допомога.
Обстановка на півдні зони АТО стабільна та контрольована.