За добу в боях з бойовиками поранено шістьох українських військових

09:28, 14 листопада 2014
Політика
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Намагаючись встановити контроль над Донецьким аеропортом бойовики зосередили свої дії на спробах знищити комунікацію між захисниками цього стратегічного об’єкту та основними силами АТО. 

REUTERS

Про це повыдомляэ прес-центр АТО.

Допис by Прес-центр АТО.

Упродовж ночі бандити неодноразово вели мінометні обстріли аеропорту та наших позицій в н.п. Пескі. Напередодні вечором здійснили чергову спробу штурму аеропорту. Атака бандитів була відбита, стратегічний об’єкт залишається під контролем сил АТО. 

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Напружена ситуація в районі траси Бахмутка. Там бойовики вели вогонь з РСЗВ БМ-21 Град по українським підрозділам, що дислокуються неподалік н.п. Трьохізбенка, Кримське, Донецький, Кряківка.

Сили АТО у відповідь знищують вогневі точки бойовиків, наносять адекватні вогневі удари по позиціям бандитів.

Не вщухають обстріли наших позицій на Дебальцевському плацдармі. Вночі бойовики вели артилерійські та мінометні обстріли в районі Нікішино, Міус та Чернухіно. 

В боях, що тривали упродовж минулої доби, було поранено шістьох українських солдатів. Нині вони знаходяться в медичних установах, їм надана кваліфікована лікарська допомога. 

Обстановка на півдні зони АТО стабільна та контрольована.

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