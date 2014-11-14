Кандидатуру спікера Ради узгодять на коаліційних переговорах

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

"Я об'єктивно вважаю, що Олександр Валентинович (Турчинов) - самий професійний спікер. Але я так само об'єктивно вважаю, що питання голови Верховної Ради повинно бути обговорено всіма членами коаліції. Це чесно і справедливо", - сказав Яценюк.

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Раніше Луценко заявив, що коаліційну угоду можуть підписати вже в п'ятницю.