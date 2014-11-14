Кандидатуру спікера Ради узгодять на коаліційних переговорах
14:04, 14 листопада 2014Політика
0 0
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк переконаний, що питання кандидатури на посаду голови Верховиною Ради має обговорюватися всіма членами коаліції.
Кандидатура на посаду голови ВР буде обговорюватися всіма членами коаліції / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.
"Я об'єктивно вважаю, що Олександр Валентинович (Турчинов) - самий професійний спікер. Але я так само об'єктивно вважаю, що питання голови Верховної Ради повинно бути обговорено всіма членами коаліції. Це чесно і справедливо", - сказав Яценюк.
Читайте такожЯценюк озвучив пропозиції щодо майбутніх можливих міністрів
Раніше Луценко заявив, що коаліційну угоду можуть підписати вже в п'ятницю.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter