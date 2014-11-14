У 2015 році Євросоюз перегляне свою міграційну політику

Про це повідомляє брюссельське видання ЕurActiv, у розпорядженні якого опинився лист Жан-Клода Юнкера і віце-президента ЄК Франса Тіммерманса, адресований президенту Європарламенту Мартіну Шульцу і голові Ради ЄС Маттео Ренці, передає "ЄвроПравда".

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Президент Єврокомісії в листі визнає, що економічна криза все ще триває, рівень безробіття залишається "неприйнятно високим", а події в сусідніх з ЄС країнах вимагають від об'єднання рішучої відповіді.

В перелік ключових завдань увійшовперегляд міграційної політики, а також деякі несподівані завдання - наприклад, перегляд законодавства про ГМО.

У листі Жан-Клод Юнкер визначив такі пріоритети роботи органів ЄС: економічне зростання, інвестиції та збільшення числа робочих місць;

створення єдиного цифрового ринку;

створення потужного Енергетичного союзу, діяльність якого має здійснюватися з урахуванням проблеми зміни клімату;

розвиток внутрішнього ринку;

велика інтеграція в рамках Економічного і Монетарного союзів;

переговори щодо Угоди про зону вільної торгівлі з США;

розвиток сфери юстиції та фундаментальних прав людини;

розробка нової політики міграції;

подальша реалізація стратегії Європи як сильного глобального гравця;

демократичні зміни в ЄС (цей розділ включає також перегляд законодавства про ГМО);

Друга частина листа Жан-Клода Юнкера присвячена його пропозиції створити новий "міжінституційний договір". Ідея полягає в тому, що інститути ЄС повинні узгодити багаторічну програму, в якій будуть визначені стратегічні цілі і бачення результатів їх роботи.