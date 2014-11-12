Кількість мігрантів з Румунії та Болгарії у Британії досягла рекорду
15:07, 12 листопада 2014Світ
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Кількість трудових мігрантів з Румунії і Болгарії у Великобританії досягла рекордного рівня.
У Великобританії побитий рекорд по трудовим мігрантам / фото УНІАН
Після того, як громадяни цих двох країн отримали повний доступ до європейського ринку праці, кількість робочих, які мігрували в Великобританію, зросла з 30 тис. до рекордних 167 тис. осіб, станом на кінець вересня, повідомляє ТСН.uа з посиланням на The Telegraph.
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Тим не менше, в цілому кількість робітників з усіх 27 країн ЄС у Великобританії поступово зменшується. За рік кількість мігрантів впала з 1,732 млн до 1,7 млн осіб.
Такий пізній приплив мігрантів з Болгарії та Румунії можна пояснити зняттям 1 січня 2014 року обмежень на трудову міграцію з країн ЄС.
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