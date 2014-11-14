Клімкін хоче, щоб Україна стала 21-ю країною в саміті G-20
18:36, 14 листопада 2014Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Україна має взяти участь у саміті "Великої двадцятки", який відбудеться 15-16 листопада в австралійському місті Брісбен.
REUTERS
Про це Клімкін сказав під час інтерв’ю у Twitter.
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«Україна має стати на цьому саміті 21-ю. Від нас залежить стабільність та виконання правил у цьому світі. Сподіваюся, це зрозуміють всі», - написав Клімкін.
.@ukrpravda_news Україна має стати на цьому саміті 21-ю.Від нас залежить стабільн. та виконан.правил у цьому світі. Сподів.це зрозуміють всі
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) November 14, 2014
Раніше Павло Клімкін заявив, що обговорював з президентом України Петром Порошенком свою кандидатуру на посаду голови зовнішньополітичного відомства в новому уряді.
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