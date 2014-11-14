Клімкін хоче, щоб Україна стала 21-ю країною в саміті G-20

18:36, 14 листопада 2014
Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Україна має взяти участь у саміті "Великої двадцятки", який відбудеться 15-16 листопада в австралійському місті Брісбен.

REUTERS

Про це Клімкін сказав під час інтерв’ю у Twitter.

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«Україна має стати на цьому саміті 21-ю. Від нас залежить стабільність та виконання правил у цьому світі. Сподіваюся, це зрозуміють всі», - написав Клімкін.

Раніше Павло Клімкін заявив, що обговорював з президентом України Петром Порошенком свою кандидатуру на посаду голови зовнішньополітичного відомства в новому уряді.

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