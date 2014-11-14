Клімкін зізнався, що обговорював з Порошенком свою кандидатуру на посаду голови МЗС

18:25, 14 листопада 2014
Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що обговорював з президентом України Петром Порошенком свою кандидатуру на посаду голови зовнішньополітичного відомства в новому уряді.

/ УНІАН

Про це Клімкін сказав під час інтерв’ю у Twitter.

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«Була розмова. Міністрів закордонних справ і оборони пропонує президент. Давайте зачекаємо, що він скаже. Залишилося недовго», - написав Клімкін.

Тим часом, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що найближчим часом не збирається відвідувати Москву.

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