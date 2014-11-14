Клімкін зізнався, що обговорював з Порошенком свою кандидатуру на посаду голови МЗС

Про це Клімкін сказав під час інтерв’ю у Twitter.

Читайте такожЗавтра Клімкін вперше в історії української дипломатії дасть інтерв’ю в Twitter

«Була розмова. Міністрів закордонних справ і оборони пропонує президент. Давайте зачекаємо, що він скаже. Залишилося недовго», - написав Клімкін.

.@SoloveyIhor Был разговор. Министров иностр. дел и обороны предлагает Президент. Давайте подождем, что он скажет: осталось недолго — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) November 14, 2014

Тим часом, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що найближчим часом не збирається відвідувати Москву.