Балога заявляє, що він не має відношення до кульок і середнього пальця

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає дуже перебільшеними коментарі про його особисту роль і негативний вплив Секретаріату глави держави в житті країни.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ, переданому УНІАН прес-службою Президента України.

За його словами, протягом останніх двох тижнів в інформаційному просторі країни виразно окреслилася тенденція пов`язувати всі більш-менш значущі події у політичній, економічній і соціальній сферах із діяльністю Секретаріату Президента України та його керівника. Про неодмінну участь відомства на чолі з В.БАЛОГОЮ у всіх без винятку актуальних процесах активно говорять урядовці, народні депутати, політики, експерти; про особливий вплив Секретаріату пишуть журналісти; про керування Банковою всім і вся говорять в офісах і громадському транспорті.

Водночас В.БАЛОГА наголосив на тому, що вся діяльність Секретаріату спрямовуватиметься тільки на забезпечення конституційних повноважень і обов`язків глави держави. “Спроби протидії виконанню Секретаріатом його функцій неприпустимі, а нехтування публічно оголошеною позицією - марні. Намагання обмежити прерогативи Секретаріату безперспективні: ми й надалі виконуватимемо контрольні, аналітичні й комунікативні завдання”, - підкреслив він.

Крім того, за словами В.БАЛОГИ, не має навіть хисткої основи теза про цілеспрямовану критику уряду з боку СП. “Всі зауваження Секретаріату, які стосувалися діяльності Кабінету Міністрів, прямо випливають із прав і повноважень Президента, закріплених у Основному Законі”, - наголосив він. Керівник Секретаріату нагадав, що глава держави дотримувався досить жорсткої лінії стосовно попереднього складу Кабміну у випадках, коли уряд приймав рішення поза межами законодавства і всупереч національним інтересам. “Президент Віктор ЮЩЕНКО та його Секретаріат ніколи не застосовують у своїй діяльності подвійні стандарти”, - наголосив В.БАЛОГА.

Разом з тим він зауважив, що “за надуманими тезами про начебто “розгорнуту кампанію проти уряду” випадково, а швидше - умисно не помічається підтримка Банковою парламентської коаліції і сформованого нею Кабінету Міністрів”. Зокрема, Секретаріат переконаний, що тривале блокування роботи Верховної Ради перешкоджає діяльності уряду, обмежує його можливості. Відповідно до своїх повноважень і ресурсів СП докладає зусиль, аби вдихнути життя в законодавчу роботу, а отже - і відкрити шлях новим урядовим ініціативам, підкреслив В.БАЛОГА.

Він також нагадав, що неодноразово об`єктом критики з боку Секретаріату ставали політичні сили, у тому числі і з парламентським мандатом, “дії яких суперечать логіці державотворення, не відповідають їхнім програмам чи передвиборчим обіцянкам”. На сьогодні неконструктивну позицію займає Партія регіонів, яка свідомо, не криючись, під химерними приводами блокує роботу Верховної Ради, перевіряючи суспільство і країну на здоровий глузд. Загальмовано трансформацію блоку “Наша Україна - Народна самооборона” в єдину партію, хоча це зобов`язання скріплене підписами лідерів партій, що утворили “Наша Україна – Народна самооборона”, сказав В.БАЛОГА.

Він запевнив, що Секретаріат Президента і надалі рішуче протидіятиме всім намаганням зберегти або створити в економіці країни моделі, які заганяють економічні відносини в тінь, плодять корупцію та наживу.

В.БАЛОГА підкреслив, що “в державі не може бути ареалу мешкання чиновників, хай навіть найвищого розливу, вільних від обгрунтованої критики з боку Президента та його Секретаріату. Причому від такої критики, за якою завжди йде продумана пропозиція, чітка директива, конкретна дія, адекватна реакція”.

Також керівник Секретаріату Президента коментує твердження “про гіпертрофовану роль В.БАЛОГИ”. За його словами, “віднедавна стало ознакою хорошого тону, навіть модно вбачати скрізь присутність волі та розуму керівника Секретаріату. На нього ж автоматично і покладається відповідальність за все. Порідшали ряди “Нашої України” - це БАЛОГА підбив партійців написати заяви про вихід. Порушив нахабно правила дорожнього руху високий чин із даішної “Кобри” - це БАЛОГА його направив і середнього пальця підняв. Не відпускають бензин на заправках “Укрнафти” - тому не тендерний безлад причиною, це БАЛОГА змови плете. Партія регіонів Раду блокує - а БАЛОГА їм кульки надуває”.

На думку глави президентського секретаріату, “навіть цього шорт-листа достатньо, аби зрозуміти абсурдність усіх дутих закидів. Так можна дійти до звинувачень в глобальному потеплінні чи інших катаклізмах”. В.БАЛОГА вважає, що причиною подібних звинувачень стало те, що Секретаріат справді займає активну, принципову і дієву позицію з важливих для країни питань.

Він закликав політиків, експертів, журналістів “аналізувати суть, а не настрої; відрізняти причини від наслідків; оцінювати за діями, а не їх інтерпретаціями; читати тексти, а не шукати дарма підтексти”. В.БАЛОГА висловив упевненість, що тоді завжди можна мати ясну картину того, що відбувається, і реальної ролі в цьому конкретного політика чи державного діяча.