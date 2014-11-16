ЗМІ: на Донбасі почалося вивезення уламків збитого бойовиками Boeing для відправки в Нідерланди

Як передає ТАСС, в даний час голландські експерти позначають частини лайнера, приготовані для вивезення, спеціальною фарбою, після чого їх будуть описувати й вантажити на автомобілі.

Читайте такожBBC: Розслідування катастрофи малайзійського ”Боїнга” продовжено на дев`ять місяців

Опис уламків, як наголошується, проводиться спільно зі "слідчим управлінням поліції" терористичної організації "ДНР".

"Очікується, що вся процедура займе не менше 10 днів. Всі уламки будуть описані штабом позавантаженню уламків, у якому - представники Голландії, МНС "ДНР" і поліції "ДНР"", - повідомили ТАСС в "слідчому управлінні".

У свою чергу джерело в МНС повідомило про те, що перед відправкою найбільші фрагменти лайнера будуть розпиляні.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам-Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів.