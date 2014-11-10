У "ДНР" заявили, що уламки "Боїнга" зберуть і вивезуть бойовики протягом двох тижнів

Представник бойовиків з так званої «ДНР» Андрій Пургін заявляє, що уламки збитого в липні терористами на Донбасі малайзійського «Боїнга» вивозитимуться через «тижнів два».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам у Раді Федерації Росії в Москві.

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"Зараз готуються до цього (вивезення уламків літака - УНІАН). Це технічно складно, думаю, (на це потрібно) тижнів два", - сказав Пургін, відповідаючи на запитання, коли може початися вивезення уламків малайзійського «Боїнга».

За його словами, вивезення здійснюватиметься залізничним транспортом через Запорізьку область.

Пургін повідомив, що уламки збиратимуть бойовики.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів. 43 людини, в тому числі всі члени екіпажу були громадянами Малайзії.

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Літак впав у районі Шахтарська в зоні, контрольованій бойовиками.

Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.