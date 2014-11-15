Російські блогери спростували шалений фейк Кремля про "Боїнг", який було збито винищувачем

Блогери спростували божевільний фейк Кремля про реактивний винищувач, що переслідував малайзійський "Боїнг", який було збито в липні над Донбасом.

Продемонстровані російським "Першим каналом" нібито супутникові знімки, на яких видно, як винищувач збиває літак, виявилися фальшивими.

"При детальному розгляді з'ясувалося, що це дуже грубо зліплена в фотошопі фальшивка, розкопана редакторами першого каналу на форумі, де обговорюють змови", - зазначає відомий російський блогер Ілля Варламов.

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За його даними, виявилося, що знімок було зроблено з гугл-карт у 2012 році. Одна зі склейок:

Крім того, на фотографії зображено ніяк не МіГ, про що говорять у репортажі. Варламов вважає, що можливо в підробці використовували зображення Су-27. Підкреслює, що різниця видна в хвості.

Також блогер зазначає, що розміри літака та винищувача викликають великі сумніви.

"Ще про розміри: довжина північного краю лісового масиву, що знаходиться під МіГом праворуч ~850 метрів... Розмах крил МіГустановить 11,36 м... Враховуючи, що на "фотографії" перераховані сутності візуально рівні, цю "фотографію" повинні були робити з висоти багато менше 10 км...", - пише Варламов.

Ще один факт, який говорить про підробку: час, який вказано на знімку, не збігається з часом, коли збили літак (його збили близько UTC 13:21). На знімку з таким часом повинна бути ніч.

Також дивує, що перше зображення Google за запитом "Боїнг вигляд зверху" повністю збігається з літаком зі знімка.

Більш того, опозиційний політик Олексій Навальний з'ясував, що експерт з репортажу "Першого каналу" (Іван Андрієвський) не є ніяким інженером і не отримував технічної освіти.

Викриття чергового божевільного фейку Кремля вже підтримала і низка російських ЗМІ.

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"...пошук по зображенню в Google свідчить про те, що знімок з'явився в інтернеті задовго до приходу листа в Російський союз інженерів. У середині жовтня 2014 року на форумі «Громадський контроль влади» було опубліковано те ж саме зображення, але в більш високій якості. Користувачі твіттера відзначили, що оригінальне фото з'явилося в мережі ще раніше - в липні 2014 року", - написав "Сноб".

Нагадаємо, вчора на Першому каналі россійського телебачення продемонстрували нібито знімки "іноземного супутника-шпигуна", на яких зображено пуск ракети "повітря-повітря" по пасажирському літаку - передбачувано малайзійському "Боїнг-777".