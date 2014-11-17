ЄС просить Україну прописати в коаліційній угоді пункт про активізацію реформ

Про це вона сказала під час зустрічі у Брюсселі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій МЗС України.

Сторони обговорили безпекову ситуацію на сході України та шляхи відновлення мирних зусиль у дусі Мінських домовленостей. У цьому контексті Могеріні привітала послідовні заходи, що докладаються українською стороною для стабілізації ситуації у державі, висловивши при цьому глибоке занепокоєння постійним порушенням бойовиками режиму припинення вогню на Донбасі.

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Могеріні закликала українську сторону передбачити у процесі формування програмних документів нової коаліції та уряду України необхідність активізації реформ в державі. Вона також підтвердила готовність ЄС надавати цьому відповідну підтримку.

Клімкін закликав Євросоюз посилити обмежувальні заходи щодо Росії. «Розширення санкційного пакета буде свідченням солідарної реакції Європейського Союзу на зухвалу агресію РФ проти України, що триває дотепер. Сподіваюся, що посилення тиску на Росію сприятиме невідкладному та повному виконанню нею мирних домовленостей», - підкреслив він. Клімкін також наголосив на важливості надання Україні військово-технічної допомоги з боку держав-членів ЄС.