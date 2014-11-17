Бойовики за добу майже 40 раз із «Градів» обстріляли українських військових

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Найбільш складна ситуація спостерігається в районі траси Бахмутка. Вночі та вечором бойовики неодноразово відкривали вогонь з «Градів» по нашим підрозділам, що дислокуються поблизу населених пунктів Кримське, Трехізбенка. Також під обстріл "Градами" потрапив наш підрозділ, що знаходиться в районі Щастя», - повідомляє прес-центр.

Крім того, за даними центру, за кілька годин до того у засідку поблизу н.п. Макарове потрапив мобільний патруль МВС. Під час нападу з використанням гранатометів загинуло троє та отримали поранення п’ятеро правоохоронців.

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Також напередодні вечором зі стрілецької зброї обстріляли український блокпост в районі Черненко, Чернухіно та Міуса.

«Протягом години тривав бій на північно-східній околиці Чернухіно, атака бойовиків відбита, втрат серед українських військових немає», - повідомляє прес-центр.