Бойовики за добу майже 40 раз із «Градів» обстріляли українських військових
Тридцять дев’ять обстрілів та одну засідку вчинили бойовики за минулу добу, порушуючи процес мирного врегулювання конфлікту на сході України.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
«Найбільш складна ситуація спостерігається в районі траси Бахмутка. Вночі та вечором бойовики неодноразово відкривали вогонь з «Градів» по нашим підрозділам, що дислокуються поблизу населених пунктів Кримське, Трехізбенка. Також під обстріл "Градами" потрапив наш підрозділ, що знаходиться в районі Щастя», - повідомляє прес-центр.
Крім того, за даними центру, за кілька годин до того у засідку поблизу н.п. Макарове потрапив мобільний патруль МВС. Під час нападу з використанням гранатометів загинуло троє та отримали поранення п’ятеро правоохоронців.
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Також напередодні вечором зі стрілецької зброї обстріляли український блокпост в районі Черненко, Чернухіно та Міуса.
«Протягом години тривав бій на північно-східній околиці Чернухіно, атака бойовиків відбита, втрат серед українських військових немає», - повідомляє прес-центр.