Сьогодні лідери ЄС обговорять введення нових санкцій проти Росії

Про це повідомляє Новое Время.

Раніше під час тристоронньої зустрічі на саміті G20 в Брісбені лідери США, Японії, Австралії заявили про свою єдність у справі протидії агресії РФ проти України.

США, Євросоюз, Австралія, Нова Зеландія і Канада в середині березня ввели в дію перший пакет санкцій через анексію Криму Росією. З квітня санкції проти Росії почали розширювати за підтримки Москвою проросійських терористів в Донбасі і збитого малайзійського Боїнга під Донецьком.

Читайте такожПутін залишив саміт G20, так і не дочекавшись його закінчення

Санкції торкнулися низки російських політиків, бізнесменів, компаній і банків. Росія у відповідь на санкції заборонила ввезення яловичини, свинини, фруктів, птиці, сирів та молочної продукції з ЄС і США.