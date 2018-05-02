НАЗК скерувало до суду протоколи щодо омбудсмена Денісової

Агентство встановило, що в ході призначення Людмили Денісової на посаду мав місце конфлікт інтересів.

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протоколи про адміністративні правопорушення, складені стосовно уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.

Як повідомляється на сайті НАЗК, відповідне рішення ухвалене на засіданні членами Агентства.

Читайте такожКонфлікт інтересів та "кумівство": НАЗК спіймало на порушенні закону високопосадовців Держкіно та Держрезерву

НАЗК встановило, що Денісова як народний депутат України «вчинила дії в умовах реального конфлікту інтересів, які полягали в безпосередній участі в обговоренні та в голосуванні на пленарному засіданні 8 сесії VIII скликання Верховної Ради України щодо питання порядку денного про призначення її на посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

«Цим вона порушила вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, встановлені статтею 28 закону України «Про запобігання корупції», - йдеться у повідомленні.

У НАЗК зазначають, що відповідальність за таке правопорушення передбачена частинами першою та другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а вчинення дій чи прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів – накладення штрафу від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Складення протоколу і направлення його до суду не є свідченням вчинення особою адміністративного правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення, наголосили в Агентстві.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2017 року закінчився термін повноважень уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської. 15 березня 2018 року ВР призначила омбудсменом народного депутата від фракції "Народний фронт" Людмилу Денісову.