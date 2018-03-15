Рада призначила Денісову омбудсменом

За це рішення проголосували 280 народних депутатів.

Верховна Рада України призначила народного депутата від "Народного фронту" Людмилу Денісову на посаду уповноваженого ВР з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 280 народних депутатів із 364 зареєстрованих у сесійній залі.

Перед цим відбулося "рейтингове" голосування за її кандидатуру і кандидатуру адвоката Андрія Мамалиги (кандидат від Радикальної партії), але за нього проголосували лише 111 депутатів із 364. На остаточне голосування ставилася кандидатура Денісової і її підтримали.

У виступі перед голосуванням Денісова, зокрема наголосила, що в Україні першочергового захисту потребує право людини на життя.

Вона запевнила, що докладе максимум зусиль для захисту прав представників кримськотатарського народу і загалом усіх, хто потребує захисту.

"Не залишимо без уваги і внутрішньо переміщених осіб. В Україні не повинна існувати дискримінація за будь-якою ознакою", - сказала Денісова.

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Вона заявила, що виступає за комплексне впровадження широкомасштабної судової реформи. Крім того, Денісова підтримує розвиток центрів безоплатної правової допомоги.

На її думку, трудова міграція є загрозою для України. "Більшість наших мігрантів працюють нелегально. Вони наражаються на небезпеку стати жертвами торгівлі людьми", - сказала Денісова.

Так, наголосила вона, Україна повинна забезпечити захист і правову допомогу своїм громадянам.

Також Денісова запевнила, що завжди буде підтримувати та захищати права журналістів, в першу чергу право на професійну діяльність.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2017 року закінчився термін повноважень омбудсмена Валерії Лутковської.