Яценюк про скандали в НАБУ і САП: "це підрив ідеї боротьби з корупцією як такою"

Арсеній Яценюк підкреслив, що Антикорупційний суд – це ще один з елементів антикорупційної реформи.

"Боротьба з корупцією має двосторонній шлях: Один бік - це державний примус і невідворотність відповідальності. Інший – це реформа економіки і знищення самої бази для корупції", - сказав в інтерв’ю журналу «Фокус» лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк.

Відповідаючи на запитання журналіста стосовно нещодавніх скандалів в антикорупційних органах, Арсеній Яценюк сказав: «Це не внутрішньовідомчі скандали. Це підрив ідеї боротьби з корупцією як такою», передає прес-служба НФ.

«Це ж фактично іде боротьба за повноваження і компетенцію», - додав він.

Арсеній Яценюк підкреслив, що Антикорупційний суд – це ще один з елементів антикорупційної реформи: «Але ти не можеш побороти корупцію, не знищивши її основні причини».

«У мене було Антикорупційне бюро чи САП, коли я розірвав всі корупційні газові контракти? Ні, не було. В мене була політична воля. Мені потрібне було НАБУ чи САП, щоби ввести систему «ПроЗорро» в державних закупівлях? Ні. Та ми ж її зробили, правда? Мені потрібне було НАБУ чи САП для того, щоби підвищити заробітні плати в судах, поліції, прокуратурі й на державній службі? Ні. Мені потрібен був Антикорупційний суд для того, щоби зняти десятки регуляцій в українській економіці, а антикорупційні органи для того, щоб провести приватизацію? Ні», - сказав він.

«Це дорога, яка має дві автостради. Одна автострада – це державний примус і невідворотність відповідальності. А друга – це реформа економіки і знищення самих засад, бази для корупції», - підкреслив Арсеній Яценюк.