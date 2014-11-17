Могеріні планує відвідати Україну відразу після формування нового уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це Могеріні сказала сьогодні у Брюсселі на прес-конференції по завершенню засідання Ради ЄС із закордонних справ.

„Я відвідаю Київ щойно буде створено новий уряд”, - зазначила вона.

Читайте такожРосія хоче розколоти країни ЄС - Могеріні

За словами Могеріні, це питання обговорювалося під час її зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.