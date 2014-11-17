Могеріні планує відвідати Україну відразу після формування нового уряду

19:31, 17 листопада 2014
Політика
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Віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Могеріні відвідає Україну відразу після cформування нового уряду.

Reuters

Як передає кореспондент УНІАН, про це Могеріні сказала сьогодні у Брюсселі на прес-конференції по завершенню засідання Ради ЄС із закордонних справ.

„Я відвідаю Київ щойно буде створено новий уряд”, - зазначила вона.

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За словами Могеріні, це питання обговорювалося під час її зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

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