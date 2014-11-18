Російська техніка продовжує вторгатися на територію України

Про це заявив спікер МЗС України Євген Перебийніс на брифінгу 18 листопада. За його словами, загальна кількість цих колон становить понад 100 одиниць.

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Представник МЗС також зазначив, що РФ спільно з бойовиками формує ударні угруповання і накопичує військову техніку і особовий склад на Донецькому, Дебальцевському і Луганському напрямках, передає Новости Донбасса.

Зокрема, в Докучаєвську останнім часом зафіксовано понад 500 осіб особового складу, близько 30 танків, 3 зенітно-ракетних комплекси, 6 реактивних систем залпового вогню, 6 великокаліберних гаубиць і багато іншої військової техніки.

Також Іловайськ прибув ешелон з 12 вагонами з боєприпасами.