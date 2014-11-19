Сьогодні депутати зберуться на перше засідання підготовчої групи

Про це повідомляє ТВі з посиланням на апарат Верховної Ради.

"Відповідно до статті 13 Регламенту Верховної Ради України, перше засідання Підготовчої депутатської групи відбудеться об 11 годині 19 листопада у конференц-залі будинку Верховної Ради України", - зазначили в парламенті.

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Депутати планують обговорити питання підготовки початку роботи Ради.

Раніше повідомлялось, що Блок Порошенка пропонує провести перше засідання нової Верховної Ради вже 25 листопада. Крім того, у Порошенка обіцяють, що текст коаліційної угоди, яка налічує 70 сторінок, в п'ятницю буде оприлюднений в Інтернеті.