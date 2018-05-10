У німецькому Аахені проходить зустріч Порошенка, Меркель і Макрона (відео)
В німецькому Аахені проходить зустріч президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона.
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Як передає власний кореспондент УНІАН, Порошенко першим прибув до міської ратуші, в будівлі якої проходять переговори. Через деякий час до ратуші прибули Меркель і Макрон.
Зустріч триватиме до початку церемонії вручення президенту Франції премії Карла Великого.
Очікується, що лідери трьох країн обговорять стан виконання Мінських домовленостей та хід реформ в Україні.
Розпочав зустріч з Президентом Франції @EmmanuelMacron та Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель pic.twitter.com/dMZc9hdj9o— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 травня 2018 р.