У німецькому Аахені проходить зустріч Порошенка, Меркель і Макрона (відео)

В ході зустрічі вони обговорять Мінські домовленості та реформи в Україні.

В німецькому Аахені проходить зустріч президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, Порошенко першим прибув до міської ратуші, в будівлі якої проходять переговори. Через деякий час до ратуші прибули Меркель і Макрон.

Зустріч триватиме до початку церемонії вручення президенту Франції премії Карла Великого.

Очікується, що лідери трьох країн обговорять стан виконання Мінських домовленостей та хід реформ в Україні.