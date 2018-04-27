НАТО не повернеться до звичних відносин з РФ до виконання "Мінська" та повернення Криму Україні

У Північноатлантичному альянсі вкотре закликали Москву вивести свої війська з Донбасу, припинити підтримку бойовиків та повернути Україні Крим.

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) не повернеться до звичних відносин з Російською Федерацією до виконання Мінських угод та повернення Україні Криму.

Про це заявили державний секретар США Майк Помпео та вісім міністрів закордонних справ НАТО, йдеться в повідомленні речника Держдепартаменту США Хізер Науерт у Twitter.

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«Державний секретар Помпео та міністри закордонних справ країн-членів НАТО знову підтверджують: НАТО не повернеться до ведення звичайних відносин з Росією доти, доки Росія не виконає свої зобов'язання за Мінськими угодами, не виведе свої сили, не припинить підтримку підконтрольних їй сил на Донбасі та не поверне контроль над Кримом Україні», - заявила вона.