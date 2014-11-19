За злочини проти активістів Майдану 47 особам обрано запобіжний захід - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу в Києві з приводу розслідування злочинів проти учасників акцій протесту з листопада 2013 року по лютий 2014 років повідомив заступник генерального прокурора Олег Заліско.

“Станом на сьогодні, 19-те, нам реально вдалося повідомити про підозри й обрати запобіжний захід 47 особам”, - сказав Заліско.

За його словами, встановлено, що під час акцій протесту на Майдані було вбито 67 чоловік, 184 отримали поранення, понад 750 чоловік отримали тілесні ушкодження, не пов'язані із застосовуванням вогнепальної зброї.

Читайте такожУ ГПУ люстрували вже 130 працівників, готуються звільнити ще 450

Також за злочинами і правопорушеннями стосовно активістів Майдану відкрито 1 тис. 167 проваджень.

Говорячи про терміни розслідування усіх цих справ, Заліско пояснив, що органи прокуратури, міліції та СБУ “почали розслідування, не маючи осіб, які віддавали злочинні накази. Ми складали все по крупицях, знаходили речові докази - і на руках людей, і в осіб, які підозрювались”, - сказав прокурор.

Крім того він зазначив, що на терміни розслідування також впливає і той факт, що правоохоронці за часів попередньої влади неналежним чином оглядали місця подій.

Читайте такожЗаходи до річниці Майдану та роковин Голодомору СБУ охоронятиме разом із Самообороною

Також на терміни розслідування впливає те, що в 90% випадків були знищені документи, які б могли пролити світло на те, хто, коли, кому і які віддавав накази та ставив завдання, сказав Заліско.

Водночас він повідомив, що завдяки вжитим заходам, збиранню інформації та проведеним численним експертизам, з яких певна кількість раніше ніколи не проводилась, вдалося встановити й затримати певне коло осіб, причетних до тяжких злочинів.