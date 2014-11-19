Посольство Британії в Україні допомагає РФ впізнати свої танки на Донбасі

Британські дипломати розмістили в "Твіттері" посольства інструкцію з розпізнавальними знаки танка Т-72БМ, який не використовується збройними силами України.

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Також британські дипломати надають фото згаданих танків і дати, коли їх появу фіксували на території України.

Відзначимо, в НАТО і ЄС неодноразово говорили про присутність російських військ і техніки на території України. Зокрема, Рада Європи офіційно визнала присутність російських військ в Україні і закликала Москву вивести їх з України. Проте Москва продовжує наполегливо заперечувати факт присутності своїх військ на Донбасі.