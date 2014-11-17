ЄС підтримує розширення місії ОБСЄ на російських пропускних пунктах – висновки Ради ЄС

ЄС готовий підтримати розширення місії спостерігачів ОБСЄ на російських пропускних пунктах.

Про це йдеться у висновках Ради ЄС щодо України, які були ухвалені сьогодні в Брюсселі по завершенню обговорення українського питання, передає власний кореспондент УНІАН.

„Рада нагадує всім сторонам про їх відповідальність за безпеку спостерігачів та обладнання ОБСЄ, включаючи безпілотні літаки. ЄС та країни-члени готові надати свою підтримку для швидкого збільшення та розширення місії ОБСЄ на російських пропускних пунктах. Повний та ефективний контроль Україною своїх власних кордонів є життєво важливим і Рада закликає Росію це поважати”, - йдеться у висновках.

Читайте такожОБСЄ збільшить кількість своїх спостерігачів у Маріуполі

Крім того, Рада ЄС знову підтвердила свою підтримку Мінським протоколу та меморандуму, які є „кроком вперед до сталого політичного вирішення кризи, яке повинно базуватися на повазі українських незалежності, суверенітету та територіальної цілісності”. „Рада ЄС, будучи стривожена недавніми інтенсивними обстрілами і повідомленнями про конвої, що рухаються в сепаратистських районах із значною кількістю важкого озброєння, танків і військ без пізнавальних знаків з іншого боку російського кордону, настійно закликає всі сторони швидко і без подальшого зволікання в повній мірі реалізувати Мінські протокол і меморандум”, - говориться у документі.

У цьому контексті Рада ще раз підкреслила відповідальність Російської Федерації. „Рада закликає, зокрема, припинити безперервні порушення режиму припинення вогню, вивести всі незаконні та іноземні сили, найманців та військову техніку, а також забезпечити безпеку українсько-російського кордону під постійним моніторингом з боку ОБСЄ”, - деталізується у висновках.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Читайте такожОБСЄ не пройшло випробовування Україною - Клімкін

В результаті цих дій ЄС, США, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн ввели щодо Росії санкції.

У вересні в Мінську відбулися два раунди переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі, в результаті яких були прийняті Мінські домовленості, що передбачали, зокрема, припинення вогню і відновлення Україною контролю над кордоном із Росією.

Проте РФ і терористи не дотримуються цих домовленостей, російські війська продовжують обстрілювати житлові будинки і блокпости українських військових і значно посилили своє угруповання на Донбасі.