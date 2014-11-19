ГПУ: Захарченко розробив план зміщення предстоятеля УПЦ МП митрополита Володимира

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу в Києві щодо розслідування злочинів проти учасників акцій протесту з листопада 2013 року по лютий 2014 років повідомив заступник генерального прокурора Олег Заліско.

«Захарченко, діючи в інтересах Януковича, розробив план зміщення з посади Володимира (Сабодана)”, - сказав Заліско.

За його словами, до цього плану були залучені заступник Захарченка Віктор Дубовик, тодішній начальник столичної міліції Валерій Коряк та ряд інших осіб.

Як зазначив представник Генпрокуратури, зокрема через дії правоохоронців митрополит Володимир упродовж 179 діб перебував під стеженням і фактично був позбавлений можливості вільно пересуватися без контролю з боку правоохоронців.

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Як повідомляв УНІАН, 21 травня 2014 р. Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно колишнього президента Віктора Януковича, екс-генпрокурора Віктора Пшонки, колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та інших колишніх високопосадовців за фактом незаконного тиску на митрополита Володимира з метою усунення його від управління УПЦ МП

У ході перевірки, проведеної за зверненням одного з народних депутатів, встановлено, що митрополит Володимир дотримувався позиції невтручання церкви в політику, чим викликав невдоволення Януковича, який бажав заручитись підтримкою УПЦ МП на виборах у 2015 році.