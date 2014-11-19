ГПУ досі розслідує отруєння Ющенка

Про це в коментарі УНІАН заявив заступник генерального прокурора Олег Заліско.

“Слідчі дії у цій справі тривають. Основне на сьогодні, це отримання зразків крові”, - сказав Заліско.

Читайте такожКравчук і Ющенко закликали висунути бойовикам ультиматум і пригрозити їм знищенням (документ)На уточнююче запитання щодо того, чи затримка на сьогодні пов’язана з Ющенком, Заліско відповів: “Звичайно, в даному випадку для отримання зразків, так”.

Довідка УНІАН. На початку вересня 2004 р. під час президентської кампанії кандидат у президенти Ющенко відчув погіршення здоров'я і його було доставлено до Австрії, де в одній з приватних клінік заявили, що в його організмі міститься діоксин.

За версією слідства, Ющенко був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка. З червня 2008 року і до зміни нової влади Генпрокуратура не раз відзначала, що факт навмисного отруєння Ющенка повністю доведено.

7 листопада 2010 року тодішній генеральний прокурор Віктор Пшонка підтвердив намір провести додатковий аналіз крові Ющенка в рамках розслідування справи про його отруєння.

Згодом Пшонка сказав, що в Генеральній прокуратурі України не виключають версію, що отруєння Ющенка не було.

У ГПУ заявили, що в матеріалах кримінальної справи, порушеної за фактом отруєння в 2004 р. В.Ющенка, немає достатньої кількості доказів застосування діоксину.

11 жовтня в 2011 р. Ющенко заявив, що відмовляється від повторного аналізу крові через імовірність необ'єктивних результатів в українській лабораторії.