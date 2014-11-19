Кучма вважає Женевський формат способом змусити Путіна тримати слово

Так заявив колишній президент Леонід Кучма, який представляв Україну на переговорах у Мінську, повідомляє 5 канал.

На його думку, зустрічатися з терористами ще раз у тому самому форматі немає сенсу - оскільки домовленості регулярно порушують і представники самопроголошених "республік", і російська сторона, то вихід Кучма бачить у залученні до діалогу ширшого кола дипломатів – з Євросоюзу і США.

Читайте такожКлімкін: "Женевський формат" є доречним, якщо буде зорієнтованим на результат"Ні про які перегляди Мінських домовленостей не може бути й мови, тому що ніхто сьогодні не скаже, що треба робити, окрім того, що там написано. То основа, на яку посилається увесь світ. Основа, під якою Путін підписався, але не виконується... Так він показує світу що коштує його слово! Він же туди Зурабова послав. Так же, чи ні? Якщо Росія, поставивши свій підпис, не виконує – вона всьому світу показує, хто вона є сьогодні", - пояснив екс-президент.

Також він заявив, що підтримує залучення США до переговорів, оскільки це може стати хоч якоюсь гарантією, що представники Росії виконуватимуть підписані зобов'язання.

"Я також переконаний, що треба виходити на Женевський формат, у якому приймали участь і Сполучені Штати Америки – проти чого весь час Росія. Бо одна справа, знаєте там, в Мінську, так сказать, підписати, підписом посла свого. А інший – коли вже треба буде відповідати на зовсім іншому рівні", - сказав Кучма.