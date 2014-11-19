Для переговорів по Донбасу підходять усі формати, ящо вони приносять результат - посол Франції

Посол Франції в Україні Ален Ремі заявляє, що його країна підтримує всі формати переговорів щодо вирішення ситуації на Донбасі, якщо вони приносять результат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав журналістам у Києві.

“Усі формати підходять, якщо вони приносять результати”, - наголосив Ремі.

Читайте такожВирішити конфлікт на Донбасі у форматі перемовин ЄС та ЄвразЕС немає жодного шансу – експерт

Разом з тим, на його переконання, тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі, яка збиралася в Мінську, є непоганою платформою для проведення переговорів. Також, за словами посла, нормандський формат є непоганим форматом для вирішення ситуації на сході України.

“Ми постійно говоримо, що ми хочемо, щоб дієвий мирний процес був відновлений і щоб контактна група мінська, вона ще раз зустрілася у нормальних умовах, як це було 5 і 19 вересня”, - додав Ремі.

Читайте такожКучма вважає Женевський формат способом змусити Путіна тримати слово

Також посол сказав, що Франція повністю підтримує всі ініціативи ОБСЄ щодо врегулювання ситуації в Україні.