У Литві війну на Донбасі вважають наслідком відсутності покарання Росії за війну в Грузії

"Давайте будемо послідовні, для початку давайте будемо поважати свої власні рішення, тоді можна буде очікувати, що наші рішення будуть поважати й інші. Чому інші повинні поважати наші рішення, якщо ми самі цього не робимо? І ті уроки, які ми не вивчили в 2008 році, це очевидно, були вивчені тими, хто тепер проводить агресивну політику. І чому вони не повинні повторювати той же сценарій? Очевидно, що вони будуть робити те ж саме, якщо їхня політика - експансія", - сказав Лінкявічюс на дискусії з питань безпеки, що проходить у середу в Сеймі.

Про це пише Delfi.lt.

Лінкявічюс стверджував, що зовсім не здивований діями Росії проти України, бо Захід не вимагав суворого дотримання вимог Москві після війни на Кавказі.

"Те, що відбувається в Україні, пов'язано не тільки з нею - це пов'язано і з нами. Я кажу про нашу точку зору, здатність зрозуміти, що відбувається, зробити висновки. І багато речей - немов дежавю, і, коли ми говоримо, що ми здивовані тим, як все відбувалося, ми не щирі. Я особисто не здивований. Після 2008-го, після війни на Кавказі, після всіх цих подій, ми, звичайно, можемо дискутувати, хто все почав, хто зробив перший крок, але ми бачимо результат - окуповані території Грузії, зміцнення військової могутності. Так давайте подивимося тому - документи, про які було домовлено, в яких ми висловилися, що ми проти, які вимоги пред'являються до Росії, щоб вона могла повернутися до нормальної співпраці. І через пару місяців ми повернулися до нормальних економічних відносин, тому що це важливо для економіки, бізнесу", - сказав міністр.

"Ситуація напружена не тільки через подій, які сталися, але і через нашу власну поведінку, уроки, які ми вчасно не засвоїли, заходи, які іноді просто напівзаходи, а іноді запізнілі. Ми не винні в подіях в "гарячих точках", не ми є їхньою причиною, але також - ми могли бути частиною рішення, хоча іноді нею не є, залишаючись спостерігачами, замість того, щоб вдаватися до дій", - сказав литовський міністр.

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Після короткої війни між Грузією і Росією в 2008 році президенти Росії, Грузії та Франції підписали угоду про перемир'я, в ньому було передбачено і відведення російських військ. Однак Росія все ще тримає свої війська в Південній Осетії і Абхазії, які визнала незалежними державами. Міжнародне співтовариство вважає ці регіони окупованими територіями.

Дискусію в сеймі з питань безпеки організували сейм, МЗС Литви і Європейський центр досліджень безпеки Джорджа Маршалла.