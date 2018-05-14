У Путіна розповіли, чи зміниться політика Кремля щодо України у разі звільнення "куратора" окупованого Донбасу

Прес-секретар Путіна запевняє, що "зовнішня політика президента залишається послідовною, абсолютно зрозумілою й добре відомою всьому світу".

У разі звільнення помічника президента РФ Владислава Суркова, який займається Донбасом, політика Кремля щодо України не зміниться.

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи зміниться політика Кремля в разі звільнення Суркова.

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«Ви знаєте, така віртуальна постановка питання навряд чи доречна. Але я хочу вам просто нагадати, що у нас не держслужбовці визначають зовнішню політику, а президент РФ. І зовнішня політика президента залишається послідовною, абсолютно зрозумілою й добре відомою всьому світу», - сказав Пєсков.

При цьому він не став підтверджувати або спростовувати інформацію про те, що президент РФ Володимир Путін звільнив Суркова.

«Ми ніколи не випереджаємо якихось кадрових рішень, і повідомляємо про підписані укази в міру їхнього надходження. Кадрові рішення ми ніколи не анонсуємо», - сказав Пєсков.