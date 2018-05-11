Сурков позбудеться посади помічника Путіна через провал в Україні - росЗМІ

При цьому опитані чиновники стверджують, що справа не в особі Владислава Суркова, а в тому, що результати нікому не вдасться змінити.

Помічник президента РФ Владислав Сурков, який відповідає за український напрямок і співпрацю з самопроголошеними Абхазією і Південною Осетією, може залишити свій пост за підсумками перестановок в адміністрації Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК.

Про це розповіли РБК два співрозмовника, близьких до Кремля, і три джерела, близьких до управління соціально-економічного співробітництва з країнами СНД, Абхазією і Південною Осетією (управління курує Сурков).

Джерела РБК називають різні причини можливої відставки Суркова. Зокрема, в Кремлі незадоволені тим, що "стратегія на українському напрямку в цілому зайшла в глухий кут, мінські угоди не виконуються, будь-яких проривів в доступній для огляду перспективі не передбачається".

"За нашого життя проблеми з "ДНР" і "ЛНР" не вирішити, це питання наступних поколінь", - додає джерело, близьке до Кремля.

Читайте такожПєсков традиційно "не знає", чи залишиться Сурков переговірником щодо України після інавгурації Путіна

При цьому опитані чиновники стверджують, що справа не в особистості Владислава Суркова, а в тому, що результати нікому не вдасться змінити.

Також джерела повідомляють, що ще однією причиною звільнення є конфлікти Суркова з іншими відомствами, де "вважали, що він втручається не в свої справи". Фактами можуть слугувати суперечка з силовиками, зокрема зі служба оперативної інформації і міжнародних зв'язків ФСБ, що відповідала за контррозвідку на територіях окупованого Донбасу. Саме працівники цієї структури нібито підтримувала ватажка луганських терористів Леоніда Пасічника в його конфлікті з Ігорем Плотницький, якого підтримував радник Путіна.

При цьому є інформація, що Сурков і сам має намір залишити посаду. За словами близького до російського високопосадовця директора Центру політичної кон'юнктури Олексія Чеснакова, помічник президента швидше за все не залишиться в Кремлі. "Не знаю, як і коли буде ухвалюватися рішення, але у мене відчуття, що Владислав Юрійович навряд чи залишиться працювати в нинішній якості", - сказав політолог.