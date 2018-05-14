"Відродження" закликає економічний блок Кабміну піти у відставку

Співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар закликав піти у відставку членів економічного блоку уряду.

За його словами, економічна політика уряду супроводжується постійними прорахунками, в результаті чого виконання бюджету на 2018 рік опинилося під питанням.

Про це нардеп заявив в понеділок, 14 травня, під час засідання Погоджувальної ради керівників фракцій у парламенті, передає прес-служба політсили.

Зокрема, серйозні помилки допущені у нарахуванні субсидій та осучаснення пенсій.

"Сьогодні прорахунки йдуть вже на десятки мільярдів гривень. А підвищення цін на газ, про який зараз йде мова, призведе до чергового зростання витрат на субсидії. У цьому році на ці цілі потрібно виділити 71 млрд грн. Наша партія неодноразово виступала за те, щоб замість субсидій, на які за три роки в цілому витратили 200 млрд грн, людям давали гроші на руки. Ми вважаємо за доцільне починати програму енергозбереження. Тому що нинішня модель субсидій є неприйнятною. Якщо тарифи на газ зростуть, потреба в додаткових коштах досягне 20-25 млрд грн. Звідки їх брати?", – сказав Бондар.

Серед інших прорахунків уряду він назвав брак коштів для фінансування Пенсійного фонду України. І спрогнозував, що нестача коштів у ПФ до кінця року складе 22 млрд грн.

"Осучаснення пенсій, про який у минулому році нам говорили, як про визначну заслугу призвело до того, що борг Пенсійного фонду перед бюджетом становить 155 млрд грн. У цьому році уряд має знайти додатково ще 22 млрд грн, щоб покрити касові розриви в ПФ. Останній транш, який уряд надав з казначейського рахунку для Фонду, – це 10 млрд грн, з них повернулися, за нашими даними, тільки 3,5 млрд грн. Таким чином, прорахунки на десятки мільярдів гривень йдуть по багатьом статтям бюджету. Це свідчить про те, що, по суті, економічний блок уряду не працює", – заявив політик.

Він також зазначив, що у "Відродження" є багато запитань до уряду щодо співпраці з МВФ, Світовим банком, політики кредитів та їх використання.

"Ви загнали Україну в модель деіндустріалізації, знищення економіки і постійну залежність від кредитів. Це не наша політика, ми її не підтримуємо. Тому, за великим рахунком, економічний блок уряду повинен піти у відставку і визнати, що його помилки є глобальними", – зазначив Бондар.