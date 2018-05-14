Мінкульт Франції опублікував карту з окупованим Севастополем у складі Росії (фото)

Севастопольський художній музей імені М. П. Крошицького на карті позначили як російський.

Міністерство культури Франції на своєму офіційному сайті назвало окупований Севастополь російським містом.

Читайте такожПутін приїде на відкриття Кримського мосту

На сайті відомства опублікована карта, на якій вказані учасники міжнародної акції "Ніч музеїв - 2018", з описом музеїв та адресами.

При цьому Севастопольський художній музей імені М. П. Крошицького, зазначений серед учасників, підписаний як російський. В довідці вказується, що він знаходиться за адресою: "Проспект Нахімова, 9, Севастополь, Російська Федерація".

Як повідомляв УНІАН, раніше американська щоденна газета The New York Times опублікувала карту, на якій окупований Крим позначений тим же кольором, що і на території Росії і підписаний як "спірна територія" (disputed).