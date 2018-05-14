Мінкульт Франції опублікував карту з окупованим Севастополем у складі Росії (фото)

17:10, 14 травня 2018
Політика
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Музей, розташований в Севастополі, назвали російським / скріншот

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На сайті відомства опублікована карта, на якій вказані учасники міжнародної акції "Ніч музеїв - 2018", з описом музеїв та адресами.

При цьому Севастопольський художній музей імені М. П. Крошицького, зазначений серед учасників, підписаний як російський. В довідці вказується, що він знаходиться за адресою: "Проспект Нахімова, 9, Севастополь, Російська Федерація".

Як повідомляв УНІАН, раніше американська щоденна газета The New York Times опублікувала карту, на якій окупований Крим позначений тим же кольором, що і на території Росії і підписаний як "спірна територія" (disputed).

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Теги: #Крим#окупація Криму