У The New York Times пояснили появу скандальної карти зі "спірним" Кримом

04:37, 16 листопада 2017
Політика
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У виданні відзначили, що дотримуються послідовного підходу до позначення на карті території, яка є спірною або окупованою.

Крим на карті опинився в одному кольорі з РФ / Twitter Garry Kasparov

Поява в матеріалах The New York Times карти з Кримом, позначеним як "спірна територія в складі Росії", відповідає стандартам видання і не означає визнання позиції Росії з цього питання.

Про це заявив у відповіді РБК представник газети Даніель Родес Ха.

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«The New York Times дотримується послідовного підходу до позначення на карті території, яка є спірною, окупованою або з яких-небудь причин дискусійною. Це завжди є делікатною проблемою. Ми вважаємо, що наша карта і наша історія дали чіткий і точний опис ситуації в Криму.

Що стосується карти, то Крим був чітко позначений як спірна територія. Цей підхід з точки зору змісту жодним чином не передбачає прийняття російської позиції. Якщо б статус і майбутнє регіону не оскаржувалися, ми б взагалі не писали цю історію. The Times широко висвітлювала Україну і ситуацію в Криму», — йдеться у відповіді.

Як повідомляв УНІАН, американська щоденна газета The New York Times опублікувала карту, на якій окупований Крим позначений тим же кольором, що і на території Росії і підписаний як "спірна територія" (disputed).

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