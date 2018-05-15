Журналісти показали, як живе головний комуніст України Петро Симоненко (відео)

На дружину Симоненка Оксану та двох синів записано безліч нерухомості по всій Україні та столиці.

Голова СБУ Василь Грицак розкрив нового злочинця – ним виявився колишній лідер забороненої КПУ Петро Симоненко.

Напередодні, 9-го травня, СБУ провела 24 обшуки за підозрою у злочині поваленні конституційного ладу. Симоненко втік до Москви, а вже там його назвали "агентом СБУ".

Журналісти програми "Гроші" дізналися, чи справді Симоненко працює на силовиків, як живе і чим він займається у Києві.

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"Офіційно Петро Симоненко - майже злидар. А от на його дружину Оксану та двох синів записано безліч нерухомості по всій Україні та столиці. Має родина Симоненків і бізнес, зокрема, офіси на лівому березі столиці", - йдеться у сюжеті.

Що ж до житлової нерухомості, то у реєстрі можна побачити, що на тещу Симоненка Людмилу Ващенко зареєстрований чималий будинок під Києвом у селі Березівка. Там головний комуніст нібито й проживає. Зазначається, що Симоненко має власне озеро у формі серця.

Як повідомляв УНІАН, підозрюваний у підготовці захоплення влади та держзраді лідер забороненої КПУ Петро Симоненко влаштував словесну перепалку з втікачем екс-нардепом Ігорем Марковим в ефірі російського пропагандистського телеканалу "Росія 1".