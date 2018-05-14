"Юда!": Симоненко "засвітився" на росТБ і влаштував перепалку з екс-нардепом, який втік до РФ (відео)

Екс-нардеп Марков, який втік до Росії, назвав Симоненка "юдою".

Підозрюваний у підготовці захоплення влади та держзраді лідер забороненої КПУ Петро Симоненко влаштував словесну перепалку з втікачем екс-нардепом Ігорем Марковим в ефірі російського пропагандистського телеканалу "Росія 1".

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Зокрема, Марков дорікнув Симоненку в тому, що той - агент СБУ, оскільки вільно "чотири роки гуляв Києвом".

"Я дійсно в Києві живу. А дехто втік і не живе в Києві... Мене постійно гноблять", – відповів головний український комуніст.

Після цього Марков кинув у Симоненка кілька монет.

"Юда! Зрозумів ти хто! Ось твоя ціна! Ти здав всіх, всіх своїх товаришів. І з цим негідником розмовляти нема про що... Мене намагалися вербувати, робити з мене проросійську керовану опозицію. Я пройшов все це. Але я пішов сюди, а він мене звинувачує, що я втік, ось ця криса", – заявив Марков.

У відповідь комуніст відповів, що "з божевільними не розмовляє".

"Ті, хто мене звинувачують, спочатку в боротьбі за особистою вигодою і багатством здавали Україну з потрохами... Це просто брехня, те, що він говорить", – заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, слідчі Служби безпеки України допитали лідера забороненої в Україні Комуністичної партії Петра Симоненка.