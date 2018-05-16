Звільнений через корупцію екс-голова Держекоінспекції не задекларував землю в Ялті, автомобілі, проданий катер - НАЗК

НАЗК має намір направити в НАБУ обґрунтовані висновки щодо відсутності достовірних даних в деклараціях Заїки.

Колишній голова Державної екологічної інспекції Андрій Заїка не вказав в електронних деклараціях за 2015-2016 роки майно на суму 4,6 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

"До Національного антикорупційного бюро України буде направлено обґрунтовані висновки, затверджені за результатами повних перевірок е-декларацій за 2015 та 2016 роки голови Державної екологічної інспекції Заїки Андрія Миколайовича", - йдеться в повідомленні. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Нацагентства.

"Заїка у декларації за 2015 рік не вказав власну земельну ділянку в Ялті, ділянку дружини в Київській області та 3 земельні ділянки матері в Київській та Чернігівській областях. Також не задекларував автомобілі дружини Mazda 5 і матері Nissan Qashqai та дохід від продажу свого прогулянкового катера", - заявляють в антикорупційному відомстві.

Читайте такожНардепа Дунаєва хочуть позбавити недоторканості через 10 незадекларованих компаній – ЗМІ

За даними НАЗК, у декларації за 2016 рік посадовець не вказав автомобіль Peugeot 2008, придбаний його матір’ю в цьому ж році, а також дохід, отриманий нею та дружиною від продажу об’єктів нерухомого та рухомого майна: двох земельних ділянок, житлового будинку, квартири, бази відпочинку та двох автомобілів.

"В обох деклараціях Заїка не зазначив фінансові зобов’язання перед банком за кредитним договором, які виконав лише у 2017 році. Крім того, за результатами перевірки встановлено, що посадовець отримував від Нацбанку ліцензію на здійснення інвестицій за кордоном. Надаючи пояснення Національному агентству, Заїка підтвердив, що придбав корпоративні права за кордоном, однак якої компанії – не повідомив. Загалом у кожній декларації чиновника виявлено невідображення об’єктів декларування на суму більше 4,6 млн грн", - наголосили в НАЗК.

В антикорупційному відомстві нагадали, що відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу України.

"Національне агентство також зазначає, що затвердження обґрунтованого висновку та направлення його до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування", - заявили в НАЗК.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня 2017 року Кабмін затвердив концепцію реформування системи державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища, яка передбачає ліквідацію Державної екологічної інспекції та створення нового органу - Державної природоохоронної служби України.

У червні 2016 року міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак заявив, що одним із пріоритетів діяльності Мінекології є створення нової інтегрованої екологічної інспекції, яка об'єднає в собі всі контролюючі функції міністерства та інших відомств, до кінця 2016 року. Також міністр анонсував оновлення кадрового складу Держекоінспекції, який налічував 2700 осіб.

11 січня 2017 року Кабмін доручив провести службове розслідування діяльності екс-глави Держекоінспекції Андрія Заїки. 17 лютого Семерак повідомив, що Мінекології завершило перевірку Держекоінспекції, за результатами якої було виявлено низку корупційних порушень.

22 лютого колегія Мінекології прийняла рішення про притягнення Заїки до дисциплінарної відповідальності.