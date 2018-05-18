Розшукуваний НАБУ екс-депутат Крючков вийшов з німецької тюрми під заставу

Українець здав закордонний паспорт і підписав зобов'язання не залишати межі Німеччини.

Розшукуваний Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) колишній депутат Верховної Ради від Блоку Юлії Тимошенко Дмитро Крючков у четвер, 17 травня, вийшов з в'язниці Мюнхен-Штадельгайм під заставу.

Про це Deutsche Welle повідомили у Генеральній прокуратурі Мюнхена, яка координує питання екстрадиції Крючкова за запитом України.

Крючков був затриманий 14 квітня на німецько-австрійському кордоні на підставі міжнародного ордера на арешт. Таким чином, українець провів у в'язниці більше місяця.

Читайте також20 мільярдів збитків та майже півсотні справ: у НАБУ розповіли про корупцію на держпідприємствах

За даними прокуратури, Крючков вийшов на волю до завершення судових процедур під заставу у 100 тисяч євро. Крім того, українець здав закордонний паспорт і підписав зобов'язання не залишати межі Німеччини. Мюнхенська прокуратура вже отримала необхідні для екстрадиції документи, які невдовзі буде скеровано до суду.

Адвокат Крючкова Ульріх Ціґерт у розмові з DW зазначив, що захист поки не ознайомлений з докладним обґрунтуванням запиту на екстрадицію. Ціґерт заявив, що його підзахисний у суді оскаржуватиме передачу українському правосуддю. "Те обґрунтування, яке Україна надала до ордеру на арешт, сповнене суперечностей і не має сенсу. Це не підпадає під жодні положення німецького кримінального законодавства", - зазначив адвокат. Ціґерт вказує на те, що Крючков не був посадовою особою компанії, розтрату майна якої йому закидають, а "був лише її клієнтом".

Як повідомляв УНІАН, у Німеччині 14 квітня затримали колишнього народного депутата Дмитра Крючкова, якого підозрюють у розкраданні коштів «Запоріжжяобленерго».